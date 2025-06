Liga a NHLPA sa dohodli na novej zmluve, každý tím odohrá 84 zápasov

New York 27. júna (TASR) - V zámorskej NHL by sa od sezóny 2026/2027 malo odohrať 84 zápasov namiesto doterajších 82. Dohoda by sa mala spečatiť v rámci predĺženia kolektívnej zmluvy, ktorú predbežne odsúhlasila liga a Hráčska asociácia. Dohodu oznámili v piatok v Los Angeles pred tohtoročným vstupným draftom, musí ju ešte ratifikovať Rada guvernérov a všetci členovia NHLPA.



Okrem pridania dvoch zápasov sa skráti maximálna dĺžka zmlúv, ktoré môžu hráči podpísať a v play off bude po prvý raz zavedený platový strop. Informovala o tom agentúra AP.



NHL a NHLPA začali rokovania túto jar po tom, čo sa vo februári dohodli na spoločnom usporiadaní kolektívnej zmluvy v roku 2028. Komisár Gary Bettman a výkonný riaditeľ odborov Marty Walsh sa dohodli na rýchlom dosiahnutí dohody. V mnohých dôležitých otázkach sa nevyskytli žiadne nezhody.



Zvýšením počtu zápasov z 82 na 84 sa v sezóne odohrá dokopy 1344 zápasov. Pridané zápasy by sa hrali v rámci divízií, čím by sa vyrovnal počet zápasov medzi rivalmi ako Toronto a Boston, Dallas a Colorado a Washington a Pittsburgh. Proti sebe by sa mali stretnúť štyrikrát, v súčasnosti existuje rotácia, v ktorej sa niektorí súperi v divíziách stretávajú iba trikrát za sezónu. Táto nerovnováha sa však blíži ku koncu a nebude to prvýkrát, čo bude mať NHL sezónu s 84 zápasmi. Liga s týmto počtom experimentovala aj v sezónach 1992-93 a 1993-94.



Od roku 2013 môžu hráči znovu podpísať zmluvu s vlastným tímom až na osem rokov a s iným až na sedem rokov. Podľa novej kolektívnej zmluvy by sa každá zmluva skrátila o jeden rok na sedem pri opätovnom podpísaní a šesť pri zmene tímu. Špičkoví hráči, vzhľadom na riziko zranení, uprednostňujú čo najdlhšie zmluvy. To isté platí pre generálnych manažérov, ktorí sa snažia udržať talenty v tíme čo najdlhšie. Nathan MacKinnon, Sebastian Aho, Leon Draisaitl, Juuse Saros, Travis Konecny, Mathew Barzal a aj Mikko Rantanen patria medzi hráčov, ktorí podpísali lukratívne osemročné zmluvy.