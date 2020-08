Nová sezóna NHL by sa mohla odohrať v štyroch bublinách

New York 26. augusta (TASR) - Nová sezóna v zámorskej hokejovej NHL by sa mohla odohrať v štyroch "bublinových" mestách. Vedenie profiligy zvažuje tento variant v prípade, že by sa nezlepšila situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na sociálnej sieti Twitter o tom informoval zámorský novinár John Shannon.



Pre pandémiu sa sezóna 2019/2020 dohráva v dvoch mestách - v Toronte a Edmontone - bez divákov. V Edmontone sa uskutoční finále oboch konferencií i rozhodujúce zápasy o Stanleyho pohár. "Počul som, že NHL a asociácia hráčov NHLPA už viedli predbežné rokovania o budúcej sezóne. Jedným z návrhov je vytvoriť štyri bubliny, 31 tímov bude striedavo hrať v týchto mestách. V súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že všetky tieto mestá budú v Kanade. Ale táto možnosť má zmysel," napísal Shannon.



Nový ročník profiligy by sa mal začať 1. decembra, predbežne 17. novembra by mali odštartovať predsezónne kempy klubov.