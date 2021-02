NHL: Nováčikom mesiaca brankár Washingtonu Vaněček

New York 3. februára (TASR) - Český brankár Washingtonu Capitals Vítek Vaněček sa stal najlepším nováčikom mesiaca v hokejovej NHL. Ako jedenásty brankár v histórii profiligy získal so svojím tímom v januári aspoň bod v každom z prvých siedmich zápasov v kariére.



Dvadsaťpäťročný brankár zaznamenal päť víťazstiev a dve prehry po predĺžení, či nájazdoch s priemerom inkasovaných gólov 2,78 na zápas a s úspešnosťou zásahov 91,8 percenta. Vaněček sa chopil šance pri absenciách Iľju Samsonova a Henrika Lundqvista a stal sa prvým brankárom Capitals s týmto ocenením od októbra 2010. Vtedy sa nováčikom mesiaca stal jeho krajan Michal Neuvirth.



Protikandidátmi Vaněčeka na ocenenie boli obranca New Jersey Devils Ty Smith, útočník Minnesoty Wild Kirill Kaprizov, krídelník Vancouveru Canucks Nils Höglander a brankár Chicaga Blackhawks Kevin Lankinen.