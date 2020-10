NHL: Novoročný duel Winter Classic a All Star víkend zrušili

New York 23. októbra (TASR) - Tradičný novoročný zápas Winter Classic a na záver januára plánovaný All Star víkend sa v zámorskej hokejovej NHL v budúcej sezóne neuskutočnia. Vedenie profiligy ich zrušilo pre pretrvávajúcu neistotu v súvislosti s pandémiou koronavírusu a obavy z neúčasti fanušikov na oboch divácky atraktívnych podujatiach.



Duel Winter Classic 2021 pod holým nebom medzi tímami Minnesota Wild a St. Louis Blues sa mal hrať 1. januára na bejzbalovom štadióne Target Field v Minneapolise. All Star víkend bol naplánovaný v dňoch 29. a 30. januára 2021 v hale Floridy Panthers v Sunrise. Predstavitelia NHL napriek zrušeniu týchto akcií stále veria, že nová ligová sezóna by mohla odštartovať začiatkom januára budúceho roka.



"Účasť fanúšikov na podujatiach, ktoré organizujeme v rámci Winter Classic a All Star víkendu, je neoddeliteľnou súčasťou ich úspechu. Vzhľadom na neistotu, kedy ich opäť budeme môcť privítať v hľadiskách, považujeme za rozumné odložiť tieto akcie až na rok 2022, aby si ich naši priaznivci mali možnosť užiť osobne," vysvetlil výkonný viceprezident NHL Steve Mayer.



Zápas Winter Classic sa hrá tradične na začiatku januára od roku 2008, neuskutočnil sa zatiaľ iba v roku 2013 pre výluku. Po podpise kolektívnej zmluvy sa vtedy začalo hrať až 19. januára 2013. V tom istom roku z rovnakého dôvodu zrušili aj All Star víkend, ten sa pre účasť hráčov na ZOH v Soči nehral ani v roku 2014.