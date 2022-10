NHL: Nový ročník odštartuje dvojzápasom Nashville - San Jose v Prahe

Praha 6. októbra (TASR) - Základná časť 106. ročníka zámorskej hokejovej NHL odštartuje v piatok 7. októbra, pričom v rámci NHL Global Series sa dve súťažné stretnutia v úvode sezóny odohrajú na európskej pôde. Tímy Nashville Predators a San Jose Sharks otvoria profiligovú sezónu dvojzápasom (7. a 8. októbra o 20.00 SELČ) v pražskej O2 Aréne. Po európskom predkrme sa na severoamerickej pôde základná časť 2022/2023 riadne rozbehne v noci na stredu 12. októbra SELČ dvomi stretnutiami.



Predators aj Sharks pred ostrým štartom stihli v Európe odohrať aj prípravné duely. San Jose vyhralo v nemeckej metropole nad Eisbärenom Berlín 3:1, keď otočili z 0:1. O vyrovnávajúci gól sa postaral český útočník Tomáš Hertl, hlavná tvár tohtoročnej Global Series v Prahe. Dvadsaťosemročný bronzový medailista z MS 2022 vo Fínsku vyslovil cieľ, ktorým sú dve víťazstvá. "Máme za sebou dobrú prípravu. Veľmi sa teším na zápasy, príde sa pozrieť aj moja rodina, no zároveň mám aj pár povinností, ktoré mi pripravila NHL. Do kabíny prídu aj deti z mojej hokejovej školy, tie potom budú stáť aj v sobotu na ľade pri hymnách a cez prestávku si medzi sebou zahrajú hokej. Navyše tréning s toľkými divákmi na tribúne som ešte nikdy nezažil. Prídu naň napríklad aj ľudia, ktorí sa nedostanú na zápas," povedal Hertl pre portál iDnes.cz. V drese Sharks by sa mal predstaviť aj druhý český zástupca, obranca Radim Šimek.



Ich súper Nashville triumfoval v príprave na ľade švajčiarskeho SC Bern 4:3. V drese "predátorov" sa blysol dvoma gólmi a asistenciou kapitán Roman Josi, skúsený švajčiarsky obranca pôsobil pred odchodom do NHL práve v Berne. V klube hokejovo vyrastal a hral v ňom aj počas lockoutu v sezóne 2012/2013. Držiteľ Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu sezóny 2019/2020 si užil duel pred vypredaným hľadiskom (17.031 divákov) v PostFinance Aréne. "Bolo to pre mňa naozaj emotívne a výnimočné, hoci pred zápasom som bol trochu nervózny. Užíval som si čas, ktorý som tu strávil. Prišla sa na mňa pozrieť moja rodina a priatelia spolu s mnohými ľuďmi, ktorých poznám z detstva. Som veľmi vďačný za príležitosť vrátiť sa sem a nikdy na to nezabudnem," uviedol Josi pre oficiálnu klubovú webstránku. Švajčiarski fanúšikovia kričali jeho meno a pri predstavovaní na začiatku zápasu ho vytlieskali spolu s útočníkom Ninom Niederreiterom.



Ruským hokejistom pôsobiacim v oboch tímoch hrozila neúčasť v Prahe. V celom procese sa aktívne angažoval bývalý český brankár Dominik Hašek. Podľa neho by ruskí hráči svojím štartom robili reklamu ruskej politike a ruskej agresii. Ministerstvo zahraničných vecí ČR zaslalo vedeniu zámorskej súťaže list, v ktorom sa vyjadrilo proti účasti ruských hráčov oboch mužstiev. Na to však zareagoval generálny manažér Mike Grier zo San Jose Sharks. "Buď pôjdeme všetci, alebo nikto. Sme tím," uviedol v reakcii na snahu českej diplomacie zakázať Rusom cestu do EÚ v súvislosti s vojenskou inváziou na Ukrajine. MZV ČR napokon ruským hokejistom víza udelené pre vstup na územie Európskej únie nezrušilo a tak sa v hlavnom meste ČR môžu predstaviť aj Jevgenij Svečnikov (San Jose) a Jakov Trenin (Nashville). Útočník "žralokov" Alexander Barabanov neodcestoval do Prahy pre zranenie.



Budú to prvé stretnutia NHL v Európe od roku 2019, po dvojsezónnej prestávke z dôvodu pandémie koronavírusu. Global Series bude potom pokračovať 4., resp. 5. novembra, keď obhajca Stanleyho pohára Colorado Avalanche a Columbus Blue Jackets nastúpia proti sebe dvakrát v Nokia Aréne vo fínskom Tampere.



V Severnej Amerike sa začne ročník 2022/2023 v noci na stredu 12. októbra SELČ dvoma zápasmi - New York Rangers privíta Tampu Bay Lightning so slovenským obrancom Erikom Černákom a Los Angeles Kings sa stretne s Vegas Golden Knights.