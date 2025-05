Novým trénerom Canucks je Foote, Q. Hughes: Má veľké skúseností

Vancouver 14. mája (TASR) – Adam Foote sa stal novým hlavným trénerom hokejového klubu zámorskej NHL Vancouver Canucks. Na poste nahradil Ricka Toccheta, ktorý odstúpil 29. apríla.



Päťdesiattriročný Foote pôsobil v uplynulých troch sezónach ako asistent trénera vo Vancouveri. Predtým viedol dva roky tím Kelowna Rockets vo Western Hockey League. Canucks ukončili sezónu s bilanciou 38 víťazstiev, 30 prehier a 14 prehier po predĺžení, čím zaostali o šesť bodov za St. Louis Blues v boji o druhú voľnú kartu do play off Západnej konferencie. V predchádzajúcej sezóne pritom vyhrali Pacifickú divíziu a prebojovali sa do druhého kola vyraďovacej časti. Tocchet získal vtedy cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera NHL.



„Adam je silný líder, výborný učiteľ a človek, ktorý vie, ako vybudovať víťaznú kultúru a mentalitu,“ uviedol generálny manažér Vancouveru Patrik Allvin podľa oficiálnej webstránky NHL. Foote odohral v NHL 19 sezón ako obranca v kluboch Quebec Nordiques, Colorado Avalanche a Columbus Blue Jackets. S Coloradom získal Stanleyho pohár v rokoch 1996 a 2001. S kanadskou reprezentáciou vybojoval zlato na ZOH 2002 v Salt Lake City. V základnej časti NHL zaznamenal 1154 zápasov, v ktorých si pripísal 308 bodov (66+242). V play off pridal 42 bodov v 170 stretnutiach. Kariéru ukončil v roku 2010.



„Je to tréner, ktorý k hráčom pristupuje tak, ako by si prial, aby trénovali jeho vlastné deti. A k tomu má obrovské množstvo skúseností,“ povedal obranca a kapitán Canucks Quinn Hughes ešte vo februári. Voľnú trénerskú pozíciu v NHL majú momentálne ešte Pittsburgh Penguins a Seattle Kraken.