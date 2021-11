NY Islanders odložili dva zápasy, dôvodom je šírenie koronavírusu

New York 28. novembra (TASR) - Vedenie zámorskej NHL v sobotu oznámilo, že hokejistom New Yorku Islanders pre šírenie koronavírusu v mužstve odložilo dva zápasy. Islanders so Slovákmi Zdenom Chárom a Richardom Pánikom tak minimálne do konca novembra neodohrajú svoje naplánované stretnutia.



Ide o nedeľný súboj na ľade rivala New Yorku Rangers, resp. utorkového duelu na ľade Philadelphie. Ostrovania mali už pred piatkovým domácim súbojom s Pittsburghom (0:1) na covidovej listine šesť hráčov, vrátane Cháru. Tím nemôže minimálne najbližšie tri dni ani trénovať, náhradné termíny odložených zápasov zverejní vedenie profiligy neskôr.