NY Islanders podpísali štvorročnú zmluvu s Johnstonom

New York 27. októbra (TASR) – Kanadský hokejový útočník Ross Johnston predĺžil kontrakt s tímom zámorskej NHL New Yorkom Islanders o štyri roky do sezóny 2025/26.



Dvadsaťsedemročný krídelník zarobí milión dolárov za rok. Johnston pôsobí v drese „ostrovanov" od roku 2015, v NHL odohral dokopy 92 zápasov, nazbieral 15 bodov (7+8) a 214 trestných minút.