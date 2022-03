NHL: NY Islanders predĺžili zmluvy s Parisem a Clutterbuckom

New York 21. marca (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Islanders v deň uzávierky prestupov v zámorskej NHL predĺžil zmluvy s dvojicou zo svojich najskúsenejších útočníkov Zachom Parisem a Calom Clutterbuckom. Klub to oznámil na svojej oficiálnej stránke.



Tridsaťsedemročný Parise sa dohodol na kontrakte na jednu sezónu. Islanders ho získali pred sezónou z Minnesoty a v 60 dueloch v ich drese nazbieral 24 bodov (8+16). Počas sedemnástich sezón v dresoch New Jersey Devils, Wild a Islanders odohral 1120 zápasov v ZČ a pripísal si 834 bodov (401+433), v 105 súbojoch play off pridal 37 gólov a 43 asistencií. Vo Vancouveri 2010 získal s USA olympijské striebro.



O tri roky mladší Clutterbuck predĺžil kontrakt o dve sezóny. Do tímu Islanders prišiel taktiež z Minnesoty, no už v roku 2013 a od nasledujúceho nosí na drese "áčko". V prebiehajúcom ročníku nazbieral 15 bodov v 59 zápasoch, celkovo ich aj s play off nazbieral v NHL 281 (141+140) v 1003 stretnutiach. Na konte má aj 3562 hitov a patrí mu druhé miesto v historických štatistikách súťaže, ktorá ich zaznamenáva od sezóny 2005/06.