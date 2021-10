NY Islanders s Chárom zvíťazili na ľade Vegas 2:0

výsledky NHL:



Boston - San Jose 4:3,

Minnesota - Nashville 2:5,

Chicago - Detroit 3:6,

Vegas - New York Islanders 0:2

New York 25. októbra (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders v zostave so slovenským obrancom Zdenom Chárom vyhrali v noci na pondelok v zámorskej NHL na ľade Vegas Golden Knights 2:0. Vybojovali druhé víťazstvo za sebou a opäť na nulu."Ostrovanov" znovu podržal Rus Iľja Sorokin. Stal sa prvým brankárom v klubovej histórii, ktorý vychytal dva shutouty v priebehu dvoch dní. Deň predtým si udržal čistý štít v zápase s Arizonou (3:0). Chára odohral 16:15 minúty, pripísal si jednu strelu, plusový bod a odsedel dva dvojminútové tresty za nedovolené bránenie.V ďalšom zápase Boston zdolal doma San Jose 4:3 a pripravil súperovi prvú prehru v sezóne. Základ triumfu položili Bruins v prvej tretine, v ktorej si vytvorili trojgólový náskok.Detroit uspel v Chicagu 6:3, švédsky nováčik Lucas Raymond sa na triumfe Red Wings podieľal hetrikom a jednou asistenciou. Bol to jeho premiérový hetrik v NHL. Darilo sa aj jeho spoluhráčom z útoku, Tyler Bertuzzi zaznamenal gól a dve asistencie, Dylan Larkin mal tri gólové asistencie.