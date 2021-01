NY Islanders si pred štartom kempu upísali trio veteránov

New York 1. januára (TASR) – Vedenie hokejového klubu New York Islanders si pred novou sezónou NHL upísalo trojicu veteránov. V úvodný deň prípravného kempu budú tímu k dispozícii brankár Cory Schneider, obranca Andy Greene a útočník Matt Martin. Ostrovania nezverejnili detaily ich zmlúv, podľa zámorských médií podpísali všetci traja ročné kontrakty.



Tridsaťštyriročný Schneider odchytal v minulom ročníku 13 stretnutí za New Jersey, pričom dosiahol 88,7-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 3,53 inkasovaného gólu na zápas.



O tri roky mladší Martin vstúpi do svojej tretej sezóny v rámci druhého pôsobenia v newyorskom tíme. Vlani odohral za Islanders 55 zápasov so ziskom piatich gólov a troch asistencií. Tridsaťosemročný Greene prišiel na Long Island pred vlaňajšou prestupovou uzávierkou z New Jersey. V 10 stretnutiach základnej časti si pripísal tri asistencie a zasiahol aj do 21 duelov play off (2+2). Informoval o tom portál tsn.ca.