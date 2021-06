NHL: NY Islanders zdolali Tampu Bay 3:2 pp, vyrovnali sériu na 3:3

Semifinále play off NHL - šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



NY Islanders - Tampa Bay 3:2 pp

/stav série: 3:3/

Tampa 24. júna (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders zvíťazili v šiestom stretnutí semifinále play off NHL na domácom ľade nad Tampou Bay Lightning 3:2 po predĺžení a vyrovnali sériu na 3:3. V zostave obhajcov titulu chýbal slovenský obranca Erik Černák pre nešpecifikované zranenie v hornej časti tela.Hostia viedli v stretnutí 2:0, ale Islanders nerezignovali. Po góle Jordana Eberleho v druhej tretine sa v záverečnej desaťminútovke tretieho dejstva presadil Scott Mayfield. V extračase už po 68 sekundách rozhodol Anthony Beauvillier. V drese hostí strelil úvodný gól center Brayden Point a strelecky sa presadil už v deviatom zápase play off v sérii. Už len jeden duel mu chýba na vyrovnanie rekordu Reggieho Leacha z Philadelphie z roku 1976. Vo vyraďovačke už má na konte 14 presných zásahov.Zápas číslo sedem je na programe v noci na sobotu na Floride.