NHL: NY Islanders zvíťazil v Utahu, Schaefer prekonal zápis Crosbyho
Carolina zdolala Vancouver 4:3 po predĺžení, rozhodol o tom 31 sekúnd pred koncom predĺženia Sebastian Aho.
Autor TASR,aktualizované
New York 15. novembra (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues prehrali v nočnom zápase NHL doma s Philadelphiou 5:6 po nájazdoch. Slovenský útočník Dalibor Dvorský odohral v drese domácich 10:59 minút, no nebodoval.
Hostí potiahol najmä Trevor Zegras, zaznamenal dva góly a asistenciu a ako jediný premenil samostatný nájazd. Jeho spoluhráč Christian Dvorak mal tiež bilanciu 2+1 a Owen Tippett pridal ku gólu až tri asistencie. „Bluesmani“´pritom dvakrát viedli o dva góly 3:1 a 5:3. „Úprimne povedané, moja frustrácia je dosť veľká. Nepáčilo sa mi, ako sme stratili prvý dvojgólový náskok. Urobili sme nejaké chyby v útoku a potom sme stratili puky. Takýto zápas musíme vyhrať,“ povedal pre nhl.com tréner St. Louis Jim Montgomery. Pre jeho zverencov to bol štvrtý zápas v sezóne, ktorý sa dostal do predĺženia, prípadne do nájazdov, ani v jednom nezvíťazili.
Carolina zdolala Vancouver 4:3 po predĺžení, rozhodol o tom 31 sekúnd pred koncom predĺženia Sebastian Aho. Jeho spoluhráč Andrej Svečnikov dal dva góly a pridal aj asistenciu, obranca Shayne Gostisbehere zaznamenal tri asistencie. Práve po spolupráci Aha s Gostisbehereom padol rozhodujúci gól, keď fínsky center poslal puk po vhadzovaní na svojho obrancu, ten mu ho vzápätí vrátil a domáci hokejista prekonal brankára strelou zápästím. „Určite to nebolo štandardné, ale zafungovalo to,“ uviedol Aho.
Predlžovalo sa aj v Utahu, kde domáci Mammoth podľahli New Yorku Islanders 2:3. V tretej minúte predĺženia priniesol hosťom štvrté víťazstvo po sebe gól Matthewa Schaefera. Ten sa vo veku 18 rokov a 70 dní stal najmladším hráčom histórii v profiligy s gólom v predĺžení v zápase základnej časti. Prekonal zápis Sidneyho Crosbyho (18 rokov, 101 dní) zo 16. novembra 2005.
A práve Crosbyho Pittsburgh sa v rámci podujatia Global Series predstavil v Štokholme, Nashville triumfoval 2:1 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil po 44 sekundách predlženia Steve Stamkos, predtým vyrovnal v poslednej minúte Filip Forsberg na 1:1. „Je nešťastné, že sme nedokázali hrať celých 60 minút. Je to nešťastná prehra. Celkovo to však z našej strany nebol dobrý zápas,“ uviedla opora „tučniakov“ Erik Karlsson. Obaja súperi sa stretnú v Štokholme aj v nedeľu.
NHL-sumáre:
Carolina Hurricanes – Vancouver Canucks 4:3 pp (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 5. Svečnikov (Aho, Jarvis), 6. Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers), 47. Hall (Gostisbehere, Svečnikov), 65. Aho (Gostisbehere) – 3. Sasson (MacEachern, Karlsson), 10. Pettersson, 24. Garland (Boeser, Pettersson). Brankári: Kočetkov - Lankinen, strely na bránku: 38:17.
St. Louis Blues – Philadelphia Flyers 5:6 pp a sm (2:1, 1:2, 2:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 2. Kyrou, 10. Snuggerud (Thomas), 27. Faulk (Fowler, Sundqvist), 41. Holloway (Kyrou, Fowler), 45. Thomas (Snuggerud) – 9. Zegras (Dvorak, Sanheim), 28. Dvorak (Tippett, Andrae), 39. Zegras (Andrae, Tippett), 48. Dvorak (Tippett), 51. Tippett (Zegras, Juulsen), rozh. nájazd Zegras. Brankári: Binnington - Ersson, strely na bránku: 17:31.
Utah Mammoth – New York Islanders 2:3 pp (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)
Góly: 14. Peterka (Crouse, Marino), 19. Guenther (Sergačov, Keller) – 8. Heineman (DeAngelo, Romanov), 54. Drouin, 63. Schaefer (Barzal, Horvat). Brankári: Vejmelka - Rittich, strely na bránku: 29:21.
Nashville Predators - Pittsburgh Penguins 2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 59. Forsberg, 61. Stamkos (Skjei) – 34. Malkin (Dumba). Brankári: Saros - Šilovs, strely na bránku: 30:17.
Slovák v akcii:
Dalibor Dvorský (St. Louis) 10:59 0 0 0 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
