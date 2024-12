NHL: NY Rangers podľahli Caroline

NHL - sumár:



New York Rangers - Carolina Hurricanes 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)



Góly: 1. Vesey - 30. Carrier (Slavin, Staal), 35. Roslovic (Orlov, Kočetkov), 59. Aho (Svečnikov, Kočetkov). Brankári: Šesťorkin - Kočetkov, strely na bránku: 23:31.

New York 22. decembra (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes uspeli v nedeľňajšom zápase NHL na ľade New Yorku Rangers 3:1. Najproduktívnejším hráčom stretnutia bol brankár hostí Pjotr Kočetkov, ktorý si pripísal dva kanadské body za sekundárne asistencie.Rangers prehrali už štvrtý z uplynulých piatich zápasov a nenadviazali na triumf 3:1 z Dallasu. Na domácom ľade prehrali už štvrtýkrát v rade a na dve víťazstvá po sebe čakajú od 20. novembra. Proti Caroline sa ujali vedenia už v 17. sekunde gólom Jimmyho Veseyho, no viackrát už neskórovali. Víťazný gól strelil v presilovke v 35. minúte bývalý hráčJack Roslovic.