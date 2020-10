NHL: NY Rangers posilnia Kinkaid, Johnson, Blackwell a Rooney

New York 9. októbra (TASR) - Klub hokejovej NHL New York Rangers získal po otvorení trhu s voľnými hráčmi štyri posily. Po odchode Henrika Lundqvista angažoval do bránky Keitha Kinkaida, ktorý bude o miesto medzi žŕdkami bojovať s Alexandarom Georgievom a Igorom Šesťorkinom. Obranu "jazdcov" vystuží skúsený Jack Johnson, ktorého predtým vykúpili zo zmluvy v Pittsburghu. Do štvrtého útoku angažoval newyorský tím dvojicu Kevin Rooney a Colin Blackwell. Kinkaid, Rooney a Blackwell podpísali s klubom dvojročné zmluvy, Johnson sa upísal Rangers na rok za 1,15 milióna dolárov. Informoval o tom portál tsn.ca.