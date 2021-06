NHL: NY Rangers povedie tréner majstrov sveta Gallant

New York 15. júna (TASR) - Novým trénerom hokejového tímu NHL New York Rangers sa podľa viacerých zámorských zdrojov stane Gerard Gallant. Na lavičke "jazdcov" nahradí Davida Quinna, ktorého klub odvolal 12. mája po tom, ako jeho tím skončil na piatom mieste Východnej divízie a nepostúpil do bojov o Stanley Cup.



Gallant v NHL naposledy viedol Vegas Golden Knights. "Zlatých rytierov" doviedol hneď v prvej sezóne klubu v NHL (2017-18) do finále play off, kde prehrali v piatich zápasoch s Washingtonom Capitals. Gallant v tom ročníku získal aj cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera sezóny.



Päťdesiatsedemročný Kanaďan trénoval v profilige Columbus Blue Jackets, Floridu Panthers a Golden Knights, ktorí ho v januári 2020 odvolali a jeho miesto zaujal Peter DeBoer. V NHL viedol 541 zápasov. "Je to už 16 mesiacov. Čakal som na svoju šancu a veril, že čoskoro príde. Mal som dobré rozhovory, verím, že sa to podarí," povedal Gallant pre The Athletic ešte 7. júna.



Gallant má za sebou aj nedávny úspech na medzinárodnej scéne, keď na majstrovstvách sveta v Lotyšsku doviedol Kanadu k titulu majstrov sveta, hoci jeho tím prehral tri úvodné zápasy a ledva postúpil do štvrťfinále. "Bola to nádherná skúsenosť a veľká zábava. Zlato s Kanadou je pre mňa špeciálne," povedal Gallant.



Poslednými tímami NHL bez trénera sú Arizona Coyotes a nováčik Seattle Kraken.