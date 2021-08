New York Rangers slávnostne vyradia Lundqvistovu tridsiatku

New York 21. augusta (TASR) – Klub zámorskej NHL New York Rangers slávnostne vyradí číslo 30 na počesť švédskeho brankára Henrika Lundqvista. Ten v piatok oznámil ukončenie profesionálnej hráčskej kariéry, počas ktorej obliekal v hokejovej profilige iba dres jazdcov. Jeho dres vystúpi k stropu Madison Square Garden v stredu 13. októbra pred prvým domácim zápasom Rangers v novej sezóne proti Washingtonu Capitals.



Newyorský klub draftoval Lundqvista v roku 2000 z 205. miesta. V drese Rangers debutoval v ročníku 2005/2006 a prakticky okamžite sa stal brankárskou jednotkou tímu. O túto pozíciu prišiel až v sezóne 2019/2020, po ktorej ho klub vykúpil zo zmluvy. Pred sezónou 2020/2021 sa síce dohodol na ročnej zmluve s Washingtonom, ale pre problémy so srdcom napokon vynechal celý ročník bez jediného odchytaného zápasu v drese Capitals.



Lundqvist nastúpil počas 16 sezón v NHL do 887 stretnutí základnej časti, v ktorých dosiahol 91,8-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,43 inkasovaného gólu na zápas. V play off mal v 130 dueloch priemer 2,30 a 92,1-percentnú úspešnosť. V roku 2012 získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára NHL. V sezóne 2013/2014 pomohol Rangers k postupu do finále play off, v ktorom jeho tím podľahol Los Angeles Kings.