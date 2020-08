NY Rangers vyhrali draftovú lotériu a budú si vyberať z prvého miesta

New York 11. augusta (TASR) - Víťazom draftovej lotérie sa stal klub New York Rangers, ktorý si tak v tohtoročnom vstupnom drafte NHL bude vyberať z prvého miesta. Rozhodla o tom druhá fáza draftovej lotérie. Draft sa uskutoční 9.-10. októbra a "jazdci" si z prvého miesta vyberú Alexisa Lafreniera, supertalentovaný kanadský hokejista by sa podľa všetkých preddraftových rebríčkov mal stať jasnou draftovou jednotkou.



Druhá fáza lotérie sa uskutočnia v noci na utorok, vedenie NHL vysielalo žrebovanie v live televíznom prenose. Týkalo sa ôsmich klubov, ktoré vypadli v predkole play off. Každý z nich mal rovnakú, 12,5 percentnú šancu na zisk prvej voľby v drafte. Rangers, ktorí prehrali sériu s Carolinou 0:3 na zápasy, budú mať draftovú jednotku prvýkrát od roku 1965.