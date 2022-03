NHL: NY Rangers zdolali St. Louis 5:3, Fox si pripísal tri asistencie

Na snímke vľavo obranca Rangers Jacob Trouba a center St. Louis Brayden Schenn sa bijú v zápase hokejovej NHL New York Rangers - St. Louis Blues (5:3) v noci na 3. marca 2022. Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



New York Rangers - St. Louis 5:3,



Toronto - Buffalo 1:5,



Dallas - Los Angeles 4:3



Seattle - Nashville 4:3

New York 3. marca (TASR) - Hokejisti Seattlu Kraken zvíťazili v domácom zápase NHL nad Nashville Predators 4:3. Bolo to pre nich prvé víťazstvo po siedmich prehrách a celkovo 17. v nováčikovskej sezóne. Po 56 odohratých zápasoch majú na konte 39 bodov a v tabuľke Západnej konferencie sú na predposlednom 15. mieste. Za nimi je iba Arizona, ktorá však odohrala o tri zápasy menej.Domáci v zápase prehrávali 0:2, no v 2. tretine strelili v priebehu necelých troch minút tri góly a otočili na 3:2. Na priebežných 3:3 vyrovnal druhým gólom v zápase Matt Duchene. Rozhodujúci gól strelil v 44. minúte Colin Blackwell.Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili nad St. Louis Blues 5:3. Pre hostí to bola prvá prehra po štyroch víťazstvách, Rangers zabodovali naplno po dvoch prehrách. Na víťazstve domácich sa tromi asistenciami podieľal 24-ročný americký obranca Adam Fox. V 51 zápasoch nazbieral 53 kanadských bodov za 7 gólov a 46 asistencií a v bodovaní obrancov celej súťaže je na druhom mieste za Caleom Makarom z Colorada.Zápas priniesol viacero zvratov. Rangers viedli od 37. minúty 2:0, no Blues v závere druhej časti strelili v rozmedzí 134 sekúnd tri góly a otočili na 3:2. Záverečná tretina však patrila domácim, ktorí v nej strelili tri góly.Hráči Los Angeles Kings viedli na ľade Dallasu 1:0 aj 3:1, ale napriek tomu odišli bez bodov. Dva góly Artura Kalijeva v 2. tretine znamenali náskok 3:1, no Stars ešte do druhej prestávky stihli tromi gólmi otočiť skóre vo svoj prospech na konečných 4:3.Buffalo zastavilo sériu prehier na čísle šesť, keď zvíťazilo na ľade Toronta Maple Leafs 5:1. Pre "javorové listy" to bola prvá prehra po troch víťazstvách. Duel bol síce na strely takmer vyrovnaný (30:31), no Sabres podržal brankársky veterán Craig Anderson, ktorý inkasoval iba z hokejky švédskeho obrancu Rasmusa Sandina.