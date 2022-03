NHL: NY Rangers získal skúseného obrancu Brauna z Philadelphie

New York 21. marca (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Rangers získal pred koncom prestupového obdobia obrancu Justina Brauna z Philadelphie Flyers za výber v 3. kole budúcoročného draftu.



Tridsaťpäťročný bek nazbieral v 61 zápasoch prebiehajúcej sezóny 16 bodov (5+11). V NHL odohral 783 duelov základnej časti a zaznamenal 195 bodov (33+162), v 100 stretnutiach play off pridal 15 tri góly a 12 asistencií.