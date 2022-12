NHL: Nylander predbehol otca, Stamkos sa blíži k méte 500 gólov

New York 11. decembra (TASR) - Mitchell Marner natiahol svoju bodovú sériu v NHL na 22 zápasov. Útočník hokejistov Toronta pomohol asistenciou a víťazným gólom k víťazstvu Maple Leafs nad Calgary 5:4 po predĺžení.



Marner bodoval v každom zápase od 27. októbra a vylepšil svoj vlastný klubový rekord. Od sezóny 1987-88 mali lepšiu sériu len šiesti hráči v NHL - Mario Lemieux (46), Mats Sundin (30), Steve Yzerman (28), Patrick Kane (26), Sidney Crosby (25), Brett Hull (25) a Wayne Gretzky (25 a 23). V histórii NHL sa Marner stal 14. hráčom, ktorý mal 22-zápasovú bodovú sériu.



Pri všetkých piatich góloch Toronta bol švédsky útočník William Nylander, ktorý dvakrát skóroval a pridal tri asistencie. Piatimi bodmi si vytvoril kariérne maximum a v počte zápasov s viac ako jedným gólom prekonal v NHL zápis svojho otca Michela. William zaznamenal 19. multigólový zápas, jeho otec, ktorý hral v NHL 15 sezón, o jeden menej.



Formu potvrdil kapitán Pittsburghu Sidney Crosby, ktorý sa pod víťazstvo 3:1 nad Buffalom podpísal gólom a dvoma asistenciami. Crosby zaznamenal 165. zápas s minimálne tromi bodmi a dostal sa na deviate miesto histórie, keď predbehol Jariho Kurriho.



Brankár Caroliny Piotr Kočetkov vynuloval strelcov New Yorku Islanders. Na druhý shutout v sezóne mu stačilo 16 zákrokov. Po Andrewovi Hammondovi sa stal druhým brankárom v histórii NHL, ktorý v každom z prvých 12 štartov získal aspoň jeden bod.



David Perron skóroval vo svojom 1000. zápase v NHL, ale jeho Detroit napokon prehral v Dallase 2:3 po predĺžení. Perron je z draftového ročníka 2007 štvrtým hráčom, ktorý odohral tisíc duelov. Pred ním to dokázali Patrick Kane, Jakub Voráček a Wayne Simmonds.



O víťazstve Stars rozhodol obranca Nils Lundkvist a stal sa tretím nováčikom v tejto sezóne s gólom v predĺžení (Fabian Zetterlund, New Jersey a Matty Beniers, Seattle).



Kapitán Tampy Bay Steven Stamkos strelil v zápase s Floridou (4:1) svoj 496. gól v kariére. Bodoval v trinástom vystúpení za sebou a vyrovnal druhý najlepší zápis v klubovej histórii. Rekord Lightning drží práve Stamkos, ktorý v sezóne 2009-10 bodoval v osemnástich dueloch v rade.