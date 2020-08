NHL: Dvojgólový Tatar pomohol Montrealu k výhre, St. Louis neuspel

1. kolo play off NHL:



Toronto



štvrťfinále Východnej konferencie - 2. zápasy:



Philadelphia - Montreal 0:5 /TATAR (Montreal) 2+0/



/stav série: 1:1/





Washington - New York Islanders 2:5



/stav série: 0:2/





Edmonton



štvrťfinále Západnej konferencie - 2. zápasy:



Colorado - Arizona 3:2



/stav série: 2:0/





St. Louis - Vancouver 3:4 pp



/stav série: 0:2/





3. zápas:



Calgary - Dallas 2:0



/stav série: 2:1/

Edmonton/Toronto 15. augusta (TASR) - Toronto/Edmonton 15. augusta (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa dvoma gólmi podieľal na hladkom víťazstve Montrealu nad Philadelphiou 5:0 v druhom stretnutí 1. kola play off NHL. Kanadský klub vyrovnal štvrťfinálovú sériu Východnej konferencie na 1:1. Nedarí sa obhajcovi titulu St. Louis, Blues prehrali v noci na sobotu aj druhý súboj s Vancouverom. V Edmontone podľahli Canucks 3:4 po predĺžení a v sérii štvrťfinále Západnej konferencie prehrávajú 0:2 na zápasy. Washington so slovenským útočníkom Richardom Pánikom nestačil na New York Islanders (2:5) a v sérii prehráva rovnako 0:2 na zápasy.Hráči Montrealu mali duel s Philadelphiou pod kontrolou od úvodu. Tatar otvoril skóre v 62. sekunde, keď si nakorčuľoval pred bránku a dorazil do siete pokus Brendana Gallaghera. Dvojgólový náskok zariadil dorážkou v 13. minúte Jesperi Kotkaniemi. Slovenský útočník opäť udrel v úvode druhej tretiny. V 22. minúte zvýšil na 3:0 v presilovke, keď strelou zápästím namieril presne k žrdi. Hladké víťazstvo Montrealu podčiarkli ešte gólmi v 38. minúte Joel Armia a v 51. minúte svojim druhým zásahom v zápase Kotkaniemi. Tatar strávil na ľade 14:45 minúty, zaznamenal aj štyri trestné minúty, tri strely na bránku a jeden "hit".Hrdinom duelu St. Louis - Vancouver (3:4 pp) bol Bo Horvat. Dvadsaťpäťročný center v 8. minúte poslal kanadský klub do vedenia a v šiestej minúte predĺženia rozhodol o jeho víťazstve. Canucks tak vyhrali aj druhý duel série a vedú 2:0 na zápasy.Hokejisti Colorada zvíťazili vo štvrťfinále Západnej konferencie 3:2 nad Arizonou a zvýšili svoj náskok v sérii na 2:0. Hráči Avalanche sa dostali do vedenia v 4. minúte, keď obrancovia Arizony nepostrážili Nathana MacKinnona a ten sám pred brankárom Darcy Kuemperom nezaváhal. Lenže tím, ktorý vstúpil do vyraďovacej časti z 11. priečky, sa nezlomil a v 17. minúte vyrovnal Clayton Keller. Po prvej zmene strán išli hráči nasadenej dvojky opäť do vedenia, v 24. minúte umne tečoval strelu Calea Makara od modrej Tyson Jost. Odpoveď bola tento raz ešte rýchlejšia. Individuálnu zručnosť ukázal rakúsky krídelník štvrtej formácie Michael Grabner a vyrovnal. O rozhodujúci zásah sa postaral švédsky útočník André Burakovsky. K nemu sa v 58. minúte odrazil puk a trafil odkrytú bránku.V sérii Dallas - Calgary bol na programe už tretí duel. Flames zdolali Stars so slovenským obrancom Andrejom Sekerom 2:0 a vo štvrťfinálovej sérii Západnej konferencie sa ujali vedenia 2:1 na zápasy.