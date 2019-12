NHL: Obhajca St. Louis zdolal Edmonton, natiahol víťaznú sériu

New York 19. decembra (TASR) - Hokejisti St. Louis zdolali v noci na štvrtok v zámorskej NHL na domácom ľade Edmonton 2:1. Obhajca titulu natiahol víťaznú sériu na štyri zápasy a upevnil si postavenie na čele Centrálnej divízie i celej Západnej konferencie.



Uspeli aj hráči New Jersey, ktorí v prvom súboji po výmene Taylora Halla zvíťazili doma nad Anaheimom 3:1.



Výsledky NHL:



New Jersey - Anaheim 3:1, Chicago - Colorado 1:4, St. Louis - Edmonton 2:1