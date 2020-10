Obranca DeMelo podpísal s Winnipegom nový štvorročný kontrakt

Winnipeg 7. októbra (TASR) – Kanadský hokejový obranca Dylan DeMelo sa dohodol s klubom NHL Winnipeg Jets na predĺžení spolupráce. Nová štvorročná zmluva mu vynesie celkovo 12 miliónov dolárov, informoval v stredu webový portál stanice TSN.



Jets získali DeMela pred februárovou uzávierkou výmen z Ottawy. Dvadsaťsedemročný bek nazbieral v predchádzajúcej sezóne desať bodov (0+10) v 59 zápasoch základnej časti, v štyroch dueloch predkola play off nebodoval. Nový kontrakt mu garantuje priemerný ročný plat tri milióny dolárov, pričom zahrňuje aj modifikovanú klauzulu o zákaze výmeny hráča bez jeho súhlasu. Ak by DeMelo do piatka nepodpísal zmluvu, stal by sa neobmedzeným voľným hráčom.