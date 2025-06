Obranca Ekblad pokračuje na Floride

Sunrise 30. júla (TASR) - Kanadský hokejový obranca Aaron Ekblad sa napokon nestal neobmedzeným voľným hráčom a s klubom NHL Florida Panthers sa dohodol na novom osemročnom kontrakte. Vynesie mu celkovo 48,8 miliónov dolárov a platový strop „panterov“ každoročne zaťaží sumou 6,1 miliónov.



Ekblad pôsobí v organizácii Floridy od draftu 2014, keď ho klub získal ako celkovú jednotku. Okamžite sa usadil v prvom tíme a stal sa jeho kľúčovým obrancom. V nováčikovskej sezóne získal Calderovu trofej pre najlepšieho „zelenáča.“ V uplynulých dvoch sezónach získal s Floridou Stanleyho pohár. V ročníku 2024/2025 dostal 20-zápasový dištanc za užitie dopingu a do zostavy sa vrátil počas play off. V základnej časti stihol odohrať 56 duelov, v ktorých dosiahol bilanciu 3 góly a 30 asistencií. V 19 zápasoch play off získal 13 bodov (4+9). Informoval o tom web televízie TSN.