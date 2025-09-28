< sekcia Šport
NHL: Obranca Fowler predĺžil zmluvu so St. Louis o tri roky
Generálny manažér Doug Armstrong oznámil dohodu v sobotu večer. Fowler prišiel do St. Louis v decembri minulého roka z Anaheimu Ducks a stal sa stabilným členom defenzívy tímu.
Autor TASR
St. Louis 28. septembra (TASR) – Klub zámorskej hokejovej NHL St. Louis Blues sa dohodol na predĺžení spolupráce s obrancom Camom Fowlerom. Tridsaťtriročný Kanaďan podpísal novú trojročnú zmluvu v hodnote 18,3 milióna dolárov. Jeho priemerný ročný plat bude predstavovať 6,1 milióna USD. Zmluva platí do konca sezóny 2028/29.
Generálny manažér Doug Armstrong oznámil dohodu v sobotu večer. Fowler prišiel do St. Louis v decembri minulého roka z Anaheimu Ducks a stal sa stabilným členom defenzívy tímu. V 51 zápasoch základnej časti nazbieral 36 bodov a prispel k postupu Blues do play off.
V 1. kole vyraďovacích bojov si pripísal 10 bodov a stanovil nový klubový rekord v počte bodov obrancu v jednej sérii. Fowler odohral pred príchodom do St. Louis pätnásť sezón v drese Anaheimu, ktorý si ho vybral v 1. kole draftu v roku 2010. Odvtedy nastúpil na 1111 zápasov v základnej časti a play off. Rodák z Windsoru v kanadskej provincii Ontário oslávi 5. decembra 34. narodeniny. Informácie priniesla agentúra AP.
