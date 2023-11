NHL: Obranca Girard z Colorada absolvuje asistenčný program

St. Paul 25. novembra (TASR) - Kanadský hokejový obranca Samuel Girard vstúpil do asistenčného programu hráčskej asociácie NHLPA. Dôvodom vyhľadania odbornej pomoci sú jeho duševné problémy, ktoré viedli k závislosti od alkoholu.



"Urobil som rozhodnutie postarať sa o moje mentálne zdravie a vstupujem na liečenie vážnych úzkostí a depresií, ktoré som neriešil príliš dlhý čas a to viedlo k zneužívaniu alkoholu," vyhlásil Girard prostredníctvom svojej agentúry. "Postarať sa o moje mentálne zdravie je najdôležitejšie a povzbudzujem každého, aby prehovoril a vyhľadal pomoc, ak má pocit, že ju potrebuje. Chcem vyjadriť moju vďačnosť manželke, rodine, priateľom, klubu, spoluhráčom a fanúšikom za ich trpezlivosť, pochopenie a nekončiacu podporu."



Girard chýbal v zostave Avalanche "osobných dôvodov" od 19. novembra a zatiaľ nie je známe, ako dlho by mal absentovať. Počas liečenia bude naďalej poberať plat a k tímu sa pripojí až po tom, čo mu administrátori programu dovolia návrat.



Girard pôsobí v organizácii Avalanche od roku 2016, keď ho klub draftoval zo 47. miesta. V roku 2022 s ním triumfoval v Stanleyho pohári.