NHL: Obranca Islanders Boychuk ukončil kariéru pre zranenie oka

New York 25. novembra (TASR) - Obranca hokejového klubu NHL New York Islanders Johnny Boychuk sa rozhodol ukončiť kariéru. Dôvodom je zranenie oka, ktoré utrpel počas minulej sezóny. V profilige odohral 13 sezón.



Tridsaťšesťročný hokejista si vážne poranil pravé oko 3. marca, keď ho korčuľou nešťastne zasiahol útočník Montrealu Canadiens Artturi Lehkonen. Boychuk absolvoval operáciu a množstvo lekárskych kontrol, ale napokon sa rozhodol pre ukončenie kariéry. S Islanders mal ešte dva roky platnú zmluvu, ktorú podpísal v marci 2015. V drese "ostrovanov" strávil šesť sezón.



Šesť sezón odohral aj za Boston Bruins, s ktorým v roku 2011 získal Stanleyho pohár. Kanadský hokejista vstúpili do NHL v drese Colorada Avalanche, ktoré ho v roku 2002 draftovalo v 2. kole. V základnej časti NHL odohral 725 zápasov, strelil 54 gólov a nazbieral 206 bodov.