NHL: Obranca Klingberg podpísal ročnú zmluvu s Edmontonom

Edmonton 18. júla (TASR) - Švédsky hokejový obranca John Klingberg podpísal ročný kontrakt s klubom NHL Edmonton Oilers. Do zámorskej profiligy sa vrátil po viac než roku, v minulosti v nej odohral desať sezón. Kontrakt mu vynesie 1,74 milióna dolárov vrátane 350-tisícového podpisového bonusu.



Klingberg odohral svoj zatiaľ posledný zápas 12. novembra 2023, odvtedy chýbal pre zdravotné problémy. Absolvoval operáciu bedrového kĺbu a následnú niekoľkomesačnú rekonvalescenciu. V roku 2010 ho draftoval Dallas a v jeho organizácii pôsobil do leta 2022, keď podpísal kontrakt s Anaheimom. Sezónu 2023/2024 dokončil v drese Minnesoty a po nej zamieril do Toronta. Vo farbách Maple Leafs však nastúpil iba na 14 zápasov, v ktorých získal 5 bodov za asistencie. V základnej časti NHL doteraz odohral 633 zápasov, ktorých nazbieral 412 bodov. O ofenzívneho obrancu sa v nedávnom období zaujímali viaceré kluby. V novom pôsobisku by mal posilniť pravú stranu obrany.