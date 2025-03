Kovacevic podpísal s Devils nový päťročný kontrakt na 20 mil. USD

New Jersey 7. marca (TASR) - Kanadský hokejista Johnathan Kovacevic sa dohodol s New Jersey Devils na predĺžení spolupráce. S vedením klubu NHL podpísal nový päťročný kontrakt v celkovej hodnote 20 miliónov dolárov, ročne tak v priemere zarobí 4 milióny USD. Oznámil to generálny manažér "diablov" Tom Fitzgerald.



Dvadsaťsedemročný bek hral štvrtú sezónu v profilige a prvú v drese Devils. V tomto ročníku nastúpil vo všetkých 63 zápasoch tímu a zaznamenal 14 bodov (1+13). Od 1. júla sa mal stať neobmedzeným voľným hráčom. Podľa zámorských médií tento podpis môže znamenať výmenu slovenského obrancu Šimona Nemca. V New Jersey pôsobí aj jeho krajan a útočník Tomáš Tatar.



Devils získali Kovacevica 30. júna 2024 z Montrealu výmenou za výber vo štvrtom kole draftu v roku 2026. Winnipeg si ho vybral v treťom kole z celkového 74. miesta v drafte v roku 2017. Za Jets odohral len štyri stretnutia, no v drese Canadiens sa výraznejšie presadil. Informovala o tom stránka tsn.ca.