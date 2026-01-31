< sekcia Šport
NHL: Obranca Letang bude Pittsburghu chýbať minimálne mesiac
Tridsaťosemročný Letang si v tejto sezóne pripísal za Penguins tri góly a 22 asistencií v 50 zápasoch.
Autor TASR
Pittsburgh 31. januára (TASR) - Obranca Kris Letang bude hokejistom Pittsburghu Penguins chýbať v zámorskej NHL minimálne mesiac pre zlomeninu nohy. Zranil sa vo víťaznom súboji proti Chicagu (6:2).
Tridsaťosemročný Letang si v tejto sezóne pripísal za Penguins tri góly a 22 asistencií v 50 zápasoch. Momentálne mu chýbajú tri body k méte 800 v profiligovej kariére. Informovala agentúra AP.
