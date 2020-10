NHL: Obranca Nesterov podpísal ročný kontrakt s Calgary

Calgary 24. októbra (TASR) - Ruský hokejový obranca Nikita Nesterov sa po troch rokoch v CSKA Moskva vráti do NHL. Olympijský víťaz z roku 2018 sa dohodol na ročnom kontrakte s Calgary Flames. V novom pôsobisku zarobí 700-tisíc dolárov.



Nesterova draftovala v roku 2011 Tampa Bay, za ktorú odohral 145 zápasov. Počas ročníka 2016/17 zamieril do Montrealu, v ktorého drese pridal ďalších 15 štartov v NHL. Následne zamieril do KHL a v roku 2019 získal s tímom CSKA Gagarinov pohár. Okrem olympiády v Pjongčangu v roku 2018 reprezentoval Rusko aj na dvoch MS a Svetovom pohári v roku 2016.



Flames nedávno angažovali aj útočníkov Dominika Simona a Joakima Nordströma.