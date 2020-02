NHL: Obranca Toronta Muzzin si zlomil ruku

Toronto 26. februára (TASR) - Hokejistom Toronta Maple Leafs bude v závere základnej časti NHL chýbať ďalší obranca. Klub v stredu oznámil nútenú pauzu Jakea Muzzina, ktorý si v utorkovom stretnutí proti Tampe Bay Lightning zlomil ruku.



Javorovým listom bude chýbať pravdepodobne štyri týždne. V zostave by ho mal nahradiť Calle Rosen, ktorého klub povolal z Toronta Marlies v AHL. Tímu, bojujúcemu vo Východnej konferencii o postup do play off, chýbajú v súčasnosti okrem Muzzina aj ďalší zranení zadáci - Morgan Rielly a Cody Ceci.