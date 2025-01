NHL: O'Brien sa pripravil na bitku, no jeho vyzývateľ strelil gól

Salt Lake City 19. januára (TASR) - Kuriózna situácia sa v NHL odohrala aj v zápase Utah - St. Louis. Tvrdý muž Hockey Club Liam O'Brien sa v úvode duelu pripravil na bitku, keď hneď po buly zahodil hokejku, no jeho súper Tyler Tucker výzvu neprijal a strelil gól.



Obranca Blues po vyhratom vhadzovaní Oskara Sundqvista pohotovo vystrelil a v tretej minúte dostal svoj tím svojim druhým gólom v sezóne do vedenia 1:0. Prekvapený O'Brien už bez hokejky len bezmocne rozhodil rukami.



K bitke napokon došlo hneď po góle, pretože obaja ostrí muži ostali na ľade a po buly v strednom pásme sa okamžite do seba pustili. Súboj dvoch bitkárov nemal jasného víťaza, ale Tucker spôsobil O'Brienovi krvavé zranenia na tvári.



Tridsaťročný vlasatý Kanaďan s výzorom stredovekého bojovníka si s rozbitým obočím užil ovácie publika. Utah napokon vyhral zápas 4:2, pri všetkých góloch domácich bol kapitán Clayton Keller (1+3), ktorý sa narodil a vyrastal na predmestí St. Louis v Chesterfielde.