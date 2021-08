NHL: Od sezóny 2022/2023 budú môcť hráči nosiť reklamy aj na dresoch

New York 18. apríla (TASR) - Od sezóny 2022/2023 budú môcť hokejisti v zámorskej NHL prvýkrát nosiť reklamy aj na dresoch. Jednomyseľne to schválili majitelia klubov profiligy, ktorí tak budú môcť začať rokovania s potenciálnymi partnermi. Reklama sa bude musieť zmestiť do obdĺžnika 7,6 na 8,9 cm.



Tento krok by mal pomôcť znížiť finančné straty spôsobené pandémiou koronavírusu. Podľa komisára súťaže Garyho Bettmana by mal klubom priniesť zisky presahujúce 100 miliónov dolárov. Od minulej sezóny majú hráči možnosť využiť malý reklamný priestor na prilbách. Basketbalová NBA začala s reklamami na dresoch od sezóny 2017/2018, kluby na tom ročne zarobia okolo 150 miliónov USD. Informoval o tom server ESPN.