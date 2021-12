NHL odložila ďalších dvanásť zápasov, čoskoro rozhodne o ZOH

New York 20. decembra (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL odložilo ďalších dvanásť zápasov pred Vianocami v dôsledku nárastu počtu pozitívnych testov na koronavírus. Ide o stretnutia, pri ktorých by museli tímy cestovať z USA do Kanady a naopak. Predstavitelia ligy zároveň informovali, že v najbližších dňoch by malo padnúť rozhodnutie o účasti hráčov na zimných olympijských hrách v Pekingu.



Počet odložených zápasov sa tak vyšplhal už na 39, pričom len dva z nich sa medzičasom odohrali v nových termínoch. Liga v nedeľu večer oznámila odloženie dvanástich duelov, v noci na utorok sa neodohrajú stretnutia NY Islanders - Montreal, Edmonton - Anaheim, v noci na stredu Ottawa - St. Louis, San Jose - Vancouver, v noci na štvrtok NY Rangers - Montreal, Dallas - Winnipeg, Los Angeles - Edmonton a v noci na piatok Toronto - St. Louis, Ottawa - Carolina, New Jersey - Montreal, Vancouver - Anaheim a San Jose - Edmonton.



NHL sa už v sobotu vrátila k prísnejším opatreniam na zabránenie šírenia koronavírusu. K tomuto kroku pristúpila v reakcii na narastajúci počet pozitívnych prípadov medzi hráčmi a členmi tímov v dôsledku nového variantu omikron. Opatrenia, ktorých súčasť je napríklad testovanie na dennej báze, budú trvať do 1. januára. Okrem toho je v hre aj pravidelné testovanie pred jednotlivými zápasmi tímov, v ktorých vírus prepukol. Vyhodnotenie ich účinnosti musí byť hotové najneskôr do 7. januára.



Odklad jednotlivých zápasov môže spôsobiť aj problémy s uvoľnením hráčov na ZOH 2022 v Pekingu, ktoré sa začnú 4. februára. Hráči NHL sa zúčastnili na všetkých ZOH v rokoch 1998 až 2014, no v Pjongčangu 2018 chýbali. V Pekingu sa to má zmeniť na základe dohody s Hráčskou asociáciou NHLPA. Podľa komisára ligy Garyho Bettmana je primárne riešenie ísť na zimné olympijské hry, no do 10. januára môže liga od dohody odstúpiť bez finančnej pokuty.