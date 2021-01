NHL odložila úvodné zápasy Dallasu na Floride, dôvodom je koronavírus

New York 10. januára (TASR) - Kluby zámorskej hokejovej NHL Dallas Stars a Florida Panthers neodštartujú novú sezónu podľa plánu. Dôvodom sú pozitívne prípady koronavírusu v tíme "hviezd".



Dallas, v ktorom pôsobí slovenský obranca Andrej Sekera, mal v úvode nového ročníka odohrať dve stretnutia na ľade Floridy 15. a 16. januára. Vedenie NHL ich už odložilo, nové termíny duelov však zatiaľ nie sú známe.



V Dallase zaznamenali šesť pozitívnych prípadov na koronavírus medzi hráčmi a dva v realizačnom štábe, klub následne v piatok na niekoľko dní uzavrel svoje tréningové centrum. Nasledovať budú ďalšie testy. Nakazené osoby sa riadili protokolom a sú v izolácii.



Stars majú na programe ďalšie zápasy 18. a 20. januára na ľade Tampy Bay, no aj ich osud je otázny, keďže podľa informácií nhl.com nezačne klub hrať pred 19. januárom.



"Bezpečnosť našich fanúšikov, hráčov, zamestnancov a celej komunity je a bude naša najvyššia priorita a preto budeme spolu s organizáciou Dallasu Stars postupovať podľa zdravotníckych protokolov a odporúčaní," píše sa v stanovisku Floridy.



Pre podozrenie z nákazy netrénovalo v piatok ani 19 hráčov Columbusu, osemnásť z nich sa však už na druhý deň zapojilo do spoločnej prípravy mužstva. Blue Jackets by mali otvoriť sezónu 15. januára na ľade Nashville Predators. Sobotňajší tréning zrušil z dôvodu opatrnosti "kvôli možnému vystaveniu Covid-19" aj Pittsburgh Penguins.