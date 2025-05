NHL: Odveta finále Edmonton - Florida sa začne na ľade Oilers

Program finálovej série NHL (všetky zápasy sa hrajú o 2:00 SELČ):



1. zápas, štvrtok 5. júna Edmonton - Florida



2. zápas, sobota 7. júna Edmonton - Florida



3. zápas, utorok 10. júna Florida - Edmonton



4. zápas, piatok 13. júna Florida - Edmonton



prípadne:



5. zápas, nedeľa 14. júna Edmonton - Florida



6. zápas, streda 18. júna Florida - Edmonton



7. zápas, sobota 21. júna Edmonton - Florida

New York 30. mája (TASR) - Finálová séria hokejovej NHL medzi Edmontonom a Floridou odštartuje v noci na štvrtok 5. júna o 2:00 SELČ na ľade Oilers. Triumf v Stanley Cupu budú obhajovať hráči Panthers.Dvakrát za sebou sa rovnaké tímy naposledy dostali do finále v rokoch 2008 a 2009, keď o Stanley Cup bojovali Detroit Red Wings a Pittsburgh Penguins. V roku 2008 vyhral Detroit, o rok neskôr Pittsburgh. Panthers v roku 2024 zdolali Oilers v sedemzápasovej sérii.Florida získala v základnej časti 98 bodov a skončila tretia v Atlantickej divízii. Na ceste do finále zdolala Tampu Bay Lightning, Toronto Maple Leafs a Carolinu Hurricanes.Edmonton nazbieral 101 bodov a skončil na treťom mieste v Pacifickej divízii. V prvom kole Oilers vyradili Los Angeles Kings, potom si poradili s Vegas Golden Knights a vo finále Západnej konferencie s Dallasom Stars.