NHL: Ottawa podpísala ročnú zmluvu s útočníkom Haleym

Ottawa 13. novembra (TASR) - Kanadský hokejový klub NHL Ottawa Senators podpísal ročný kontrakt s útočníkom Michaelom Haleym, ktorý mal štatút voľného hráča.



Keď bude 34-ročný krídelník v NHL, zarobí 700.000 dolárov, na farme v nižšej súťaži AHL to bude 200.000. Informoval web sportsnet.ca.



V minulej sezóne pôsobil v New Yorku Rangers, dres "jazdcov" si obliekol 22-krát. Celkovo odohral v NHL za Rangers, New York Islanders, San Jose Sharks a Floridu Panthers 270 zápasov, v ktorých nazbieral 32 bodov a 687 trestných minút.