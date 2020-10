Ottawa podpísala ročný kontrakt s Galchenyukom

Ottawa 28. októbra (TASR) – Klub zámorskej hokejovej NHL Ottawa Senators podpísal ročný kontrakt s útočníkom Alexom Galchenyukom v hodnote 1,05 milióna dolárov.



„Alex dokáže hrať na ľavom krídle aj v strede útoku. Má ofenzívne nadanie, je platný pri presilovkách a je osvedčený strelec v tejto lige," uviedol pre oficiálnu stránku klubu generálny manažér Pierre Dorion.



Dvadsaťšesťročného Galchenyuka si vybral z 3. miesta vstupného draftu v roku 2012 Montreal Canadiens. V klube pôsobil do konca sezóny 2017/18, keď odišiel do Arizony Coyotes. V uplynulom ročníku hral za Pittsburgh Penguins a Minnesota Wild. V základnej časti NHL odohral dokopy 549 duelov a nazbieral 320 bodov (135+185), v 32 zápasoch play off pridal štyri góly a deväť asistencií.