NHL: Ottawa poslala Jaroša na farmu do Belleville

Ottawa 10. januára (TASR) - Vedenie klubu NHL Ottawa Senators poslalo slovenského hokejistu Christiána Jaroša späť na farmu do Belleville. Dvadsaťtriročný obranca bude pokračovať v sezóne v nižšej zámorskej súťaži AHL, kde aj odštartoval tento ročník. Opačným smerom putoval český útočník Filip Chlapík.



Pozitívna správa je, že Jaroš sa vo štvrtok objavil na tréningu a vyzeral byť zdravotne v poriadku po tom, ako nedohral v noci na stredu zápas NHL s Washingtonom. Dôvodom bola nepríjemná kolízia s T.J. Oshiem v tretej tretine, keď sa obaja zrazili hlavami. Jaroš po nej zamieril do šatne a do hry sa už nevrátil.



Jaroš absolvoval v tejto sezóne v profilige šesť stretnutí, v ktorých si pripísal dve asistencie. V priemere odohral 11 minút a 41 sekúnd na zápas. V AHL nastúpil v tomto ročníku v 21 súbojoch so ziskom 10 bodov (1+9). Informácie pochádzajú z portálov thechronicleherald.ca a CBSSports.com.