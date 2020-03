NHL: Ottawa potvrdila druhý pozitívny test hráča na koronavírus

New York 21. marca (TASR) - Už druhý nemenovaný hokejista Ottawy Senators mal pozitívny test na nový koronavírus. Klub zámorskej NHL to oznámil v sobotu večer, tri dni po prvom prípade, uviedla agentúra AP.



Podľa AP bol hráč v tíme počas série zápasov na klziskách súperov zo San Jose, Anaheimu a Los Angeles. Celkový počet ľudí vo výprave Senators, ktorá trip absolvovala je 56. Z nich 44 nemalo žiadne symptómy ochorenia, osem otestovali a dva testy boli pozitívne. Prvý hokejista mal mierne príznaky ochorenia COVID-19 a je v izolácii. V nasledujúcich troch dňoch očakáva klub výsledky ďalších testov. Všetci z výpravy, ako aj viacerí ďalší zamestnanci klubu dostali domácu karanténu do 13. marca.



V Kanade evidovali do soboty podvečer SEČ 1137 prípadov ochorenia COVID-19 a 13 ľudí chorobe podľahlo. Celosvetovo je v 170 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 297-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 12.750 osôb.