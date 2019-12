Ottawa povolala z farmy Jaroša

Ottawa 29. decembra (TASR) – Vedenie klubu NHL Ottawa Senators povolalo z farmy Christiána Jaroša. Slovenský obranca by mal nastúpiť v dnešnom zápase proti New Jersey Devils. Ak sa tak stane, 23-ročný hokejista si pripíše druhý štart v tejto sezóne profiligy, prvý od 22. novembra.



Senators majú problémy v zadných radoch, pre zranenia chýbajú Dylan DeMelo, Nikita Zajcev i Ron Hainsey. O návrate Jaroša do NHL sa hovorilo už dlhšie. Dvadsaťtriročného Slováka však takisto trápili zdravotné problémy. V piatok sa vrátil do akcie a nastúpil v drese Belleville Senators. Na farme "senátorov" odohral v tejto sezóne 21 zápasov so ziskom deviatich bodov (1+8), v defenzíve podával solídne výkony.



"Veľmi sa teším z návratu do NHL. Som pripravený ísť na to. Som zdravý a cítim sa dobre. Po zranení som v piatok odohral zápas na farme, takže som sa dobre rozcvičil pred návratom do Ottawy. V Belleville som sa cítil príjemne, hrali sme dobre ako tím a potom to lepšie ide aj jednotlivcovi," povedal Jaroš pre ottawacitizen.com.



Podľa oficiálnej webstránky NHL nastúpi slovenský zadák v dnešnom zápase proti Devils v tretej obrannej formácii s Andreasom Englundom.



Jaroš v minulej sezóne odohral v NHL za Senators 64 zápasov s bilanciou 1+9. V tejto sezóne v jedinom štarte (22. novembra proti NY Rangers) nebodoval.