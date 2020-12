NHL: Ottawa vymenila Gáboríka do Tampy Bay

Ottawa 28. decembra (TASR) - Organizácia zámorskej NHL Ottawa Senators vymenila slovenského hokejistu Mariána Gáboríka, spolu s brankárom Andersom Nilssonom, do Tampy Bay Lightning. Opačným smerom putovali obranca Braydon Coburn, útočník Cedric Paquette a voľba v druhom kole draftu v roku 2022.



Tridsaťosemročný Gáborík vynechal pre problémy s chrbtom dve predchádzajúce sezóny a jeho návrat do profiligy je nepravdepodobný. Na zvyšný rok zmluvy ho úradujúci víťaz súťaže s najväčšou pravdepodobnosťou zaradí na listinu dlhodobo zranených hráčov.



Švédsky brankár Nilsson odchytal za Senators v minulej sezóne 20 stretnutí s priemerom 3,18 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 90,8%.



Tridsaťpäťročný Coburn odohral v drese "bleskov" v základnej časti 40 duelov, v ktorých si pripísal jeden gól a tri asistencie. V troch zápasoch play off nebodoval.



Dvadsaťsedemročný Paquette nazbieral v šesťdesiatych zápasoch základnej časti 18 bodov za sedem gólov a jedenásť asistencií. V play off nastúpil vo všetkých 25 dueloch a trikrát asistoval.



V Tampe pôsobí aj slovenský obranca Erik Černák, ktorý nedávno podpísal nový trojročný kontrakt.