NHL: Ottawa vymenila Jaroša do San Jose

San Jose 28. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš zamieril v rámci výmeny v zámorskej NHL z Ottawy Senators do San Jose Sharks. Opačným smerom putoval americký útočník Jack Kopacka a výber v 7. kole draftu 2022.



"Christián je mladý hráč, ktorý už v NHL odohral 76 zápasov a stále má potenciál rozvíjať svoj talent. Páči sa nám jeho fyzická hra," povedal generálny manažér Sharks Doug Wilson.



Jaroš bol člen organizácie Senators od draftu v roku 2015, keď si ho klub vybral v 5. kole zo 139. miesta. Pred sezónou 2020/2021 sa dlho nevedel s klubom dohodnúť na novej zmluve, no napokon krátko pred termínom arbitrážneho konania podpísal dvojcestný ročný kontrakt na 700-tisíc dolárov. Jaroš odohral v NHL 76 zápasov, v ktorých si pripísal gól a 12 asistencií.



Do výmeny bol zahrnutý aj Anaheim Ducks, ktorý najskôr poslal Kopacku do San Jose za obrancu Trevora Carricka. Kopacka doteraz v NHL nenastúpil, v uplynulých sezónach pôsobil v drese San Diego Gulls v AHL. Prevažne v nižšej súťaži doteraz hral aj Carrick, ktorý už v dresoch San Jose a Caroliny Hurricanes odohral v NHL sedem zápasov.