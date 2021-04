Ottawa vymenila obrancu Gudbransona do Nashvillu

Nashville 12. apríla (TASR) - Vedenie klubu hokejovej NHL Ottawa Senators vymenilo Kanaďana Erika Gudbransona do Nashvillu Predators za voľbu v 7. kole draftu 2023. Pre 29-ročného obrancu ide už o šiesty klub v súťaži, štvrtý od februára 2019.



Gudbranson bol v roku 2010 celkovou trojkou draftu, keď po ňom siahla Florida. Za Panthers hral do konca sezóny 2015/2016, následne odohral takmer tri ročníky vo Vancouveri. Vo februári 2019 zamieril do Pittsburghu, neskôr si zahral aj za Anaheim a pred sezónou 2020/2021 sa upísal Ottawe. Za Senators nastúpil do 36 zápasov, v ktorých si pripísal 1 gól, 2 asistencie, 47 trestných minút a 13 mínusových bodov. V NHL odohral 571 stretnutí, v ktorých nazbieral 77 kanadských bodov, 640 trestných minút a 107 mínusových bodov.