Ottawa vymenila obrancu Reillyho do Bostonu

Boston 12. apríla (TASR) - Americký hokejový obranca Mike Reilly sa stal súčasťou výmeny medzi klubmi Ottawa Senators a Boston Bruins. Už bývalý hráč "senátorov" sa sťahoval k Bruins výmenou za voľbu v 3. kole draftu 2022.



Reillyho draftoval v roku 2011 Columbus, ale do NHL sa presadil až vo farbách Minnesoty Wild v sezóne 2015/2016. V najprestížnejšej súťaži nastupoval aj za Montreal, ktorý ho v sezóne 2019/2020 vymenil do Ottawy. V ročníku 2020/2021 odohral 40 zápasov, v ktorých získal 19 bodov za asistencie. Doteraz odohral v NHL celkovo 244 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 8 gólov, 64 asistencií, 94 trestných minút a 16 mínusových bodov.