Ottawa zaradila brankára Murrayho na waiver listinu

Ottawa 28. novembra (TASR) - Vedenie kanadského hokejového klubu NHL Ottawa Senators umiestnilo brankára Matta Murrayho na waiver listinu. V priebehu 24 hodín bude nechránený a siahnuť po ňom môže ktorýkoľvek klub z profiligy. Ak neprejaví záujem nikto, poputuje na farmu do AHL.



Dvadsaťsedemročného Murraymu plynie druhý rok zo štvorročnej zmluvy na 25 miliónov dolárov (6,25 milióna ročne), ktorý so Senators podpísal 9. októbra 2020, dva dni po tom, ako ho klub získal výmenou z Pittsburghu Penguins.



Murraymu úvod sezóny vôbec nevyšiel, na konte má päť prehier z piatich štartov s priemerom 3,26 inkasovaných gólov na zápas a s úspešnosťou zásahov 89 percent. “Chceme ho nechať ísť. Uvidíme či si ho niekto stiahne a keď nie, tak pôjde na farmu do Bellevillu, kde dostane šancu sa rozohrať,” povedal pre nhl.com tréner Senators D.J. Smith.