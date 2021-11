Ottawa zaradila na covidovú listinu útočníkov Browna a Gambrella

Ottawa 8. novembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Ottawa Senators zrušil pondelňajší tréning po tom, čo musel pridať na covidovú listinu útočníkov Connora Browna a Dylana Gambrella.



Obaja mali pozitívne výsledky a nenastúpia na utorkový zápas s Bostonom Bruins, no podrobia sa ďalším testom, aby sa vylúčilo, že išlo o falošne pozitívne výsledky.



Tréner DJ Smith na ich miesto povolal útočníkov Scotta Sabourina a Jegora Sokolova, z farmy Belleville Senators v AHL prišiel do prvého tímu aj obranca Erik Brännström.



Ottawa zaradila na covidovú listinu už v nedeľu zadáka Nicka Holdena a trénera Jacka Capuana. "Ťažko určíte, kde to vypuklo, no stalo sa a musíme sa s tým vyrovnať," citovala Smith televízia TSN.