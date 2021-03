NHL: Ottawa získala brankára Forsberga, Vancouver útočníka Veseyho

Toronto 17. marca (TASR) - Klub hokejovej NHL Ottawa Senators angažoval švédskeho brankára Antona Forsberga, ktorého nedávno umiestnil Winnipeg Jets na listinu nechránených voľných hráčov. Pôsobisko zmenil aj americký útočník Jimmy Vesey, ktorý zamieril z Toronta Maple Leafs do Vancouveru Canucks.



Forsberga draftoval v roku 2011 Columbus, v NHL pôsobil aj v organizáciách Chicaga, Caroliny a Edmontonu. V januári 2021 sa dohodol s Winnipegom, no v jeho drese nenastúpil do súťažného zápasu. V NHL odchytal 48 zápasov.



Veseyho draftoval v roku 2012 Nashville, ale do NHL sa presadil až v roku 2016 v drese New York Rangers. V ročníku 2019/2020 hral za Buffalo, sezónu 2020/2021 začal v Toronte. V 30 zápasoch mal bilanciu 5 gólov a 2 asistencie.